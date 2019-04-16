مصر | نيابة السلام تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة انتحار فتاة

استعجلت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعي في واقعة انتحار فتاة بالقاء نفسها من أعلى عقار بمنطقة السلام.

فيما كشفت تحريات المباحث، فى واقعة انتحار فتاة بالقاء نفسها من عقار بمنطقة السلام، أن سبب الانتحار وجود خلافات أسرية، ومرورها بحالة نفسية سيئة.

وأضافت التحريات أن الفتاة ألقت بنفسها من شرفة شقتها ولقيت مصرعها على الفور، ولا توجد أى شبهة جنائية في الواقعة.

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لجثة "منتحر العمرانية"



طالبت النيابة العامة بالعمرانية، استعجال تقرير الطب الشرعي لجثة شاب عاطل ويدعى"محمد فوزي" في العقد الثالث من عمره، إثر انتحاره لمروره بأزمه نفسية.

وصرحت النيابة العامة بالعمرانية تحت إشراف المستشار محمد حسن حنفي، المحامي العام لنيابات العمرانية والطالبية، بدفن جثة شاب انتحر لمروره بأزمة نفسية، عقب تشريحها.

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وكشفت التحقيقات،بسؤال شقيقه"محمود فوزي" في العقد الثالث من عمره، قال إن المنتحر كان يمر بأزمة نفسية من فترة، دفعته للانعزال عن الأسرة بشكل كبير، ودخوله في حالة من الاكتئاب، مضيفًا دخلت عليه الأوضة لقيته متعلق في باب الأوضة مشنوق.

وأظهرت التحريات أن الجثة لشاب يدعى "صلاح" 35 عام، مشنوق على باب غرفته مستخدمًا ملاية السرير، وبفحص الجثة تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الشاب هو من انتحر.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وإجراء التحريات تبين أن شاب شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.