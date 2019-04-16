مصر | المحكمة تتسلم تقرير "الداخلية" عن الأضرار التي لحقت بأقسام الشرطة والسجون بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة تتسلم تقرير "الداخلية" عن الأضرار التي لحقت بأقسام الشرطة والسجون بـ"اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، عبر المدعي بالحق المدني عن وزارة الداخلية، حافظة مستندات حول الأضرار التي لحقت بأقسام الشرطة والسجون، وذلك في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وأوضحت المحكمة أن الحافظة ضمت صورة ضوئية رسمية لكتاب وزارة الداخلية عن إجمالي المبالغ المطلوبة من الأضرار التي لحقت بسجون "القطا ووادي النطرون والمرج" بجانب ما اشتملت عليه الحافظة من محاضر اللجان وأعمال حصر التلفيات، حيث قدمت إلى المحكمة صورة رسمية بشأن ٣٤ محضرًا حول حجم الأضرار المادية التي لحقت بوزارة الداخلية.

يُذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى على رأسهم، رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرون.