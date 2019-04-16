مصر | إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البساتين، وتبلغ اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية باالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى البساتين، وأنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

