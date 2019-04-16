مصر | تعرف على أسماء المحالين للمفتي في "أحداث كنيسة مارمينا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسماء المحالين للمفتي في "أحداث كنيسة مارمينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره إحالة أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك في اتهامهما قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، مع تحديد جلسة ١٢ مايو النطق بالحكم النهائي.

وشملت قائمة المتهمين المحالين للمفتي في الدعوى، كلا من : "إبراهيم إسماعيل، وعادل إمام محمد".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.