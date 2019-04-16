مصر | مناقشة مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارىء الطبية خلال لقاء وزيري العدل والصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناقشة مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارىء الطبية خلال لقاء وزيري العدل والصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اليوم بديوان عام وزارة العدل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، وذلك فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق يخصص لمواجهة الحالات الطبية الطارئة.

وجدير بالذكر أن من أهم ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية برئاسة وزير الصحة وعضوية القيادات العليا لوزارة الصحة بقطاعاتها المختلفة، والغرض منه تمويل خطة القضاء على قوائم إنتظار المرضى ودعم تشغيل المنشأت الطبية المنضمة لمنظومة التأمين الطبى الشامل ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

هذا وسوف تستكمل دراسة المشروع بالتنسيق بين وزارتى العدل والصحة والانتهاء منه خلال مدة وجيزة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.