انت الان تتابع توقف انتخابات الصيادلة فى 4 محافظات واتجاه لإلغائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصيادلة

توقفت عدد من لجان التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة بعدد من المحافظات منها أسيوط والإسماعيلية والأقصر والسويس، وسط أنباء عن إلغاء الانتخابات فى هذه المحافظات. وانطلقت العملية الانتخابية رغم غياب قوات الأمن عن تأمين المقار الانتخابية، رغم مخاطبة النقابة للأمن منذ أسبوع تقريبا، وهو الأمر الذي تسبب فى تأخير بدء عملية التصويت فى عدد من المحافظات منها السويس وأسيوط والمنيا والإسكندرية والفيوم. ومن المقرر أن تفتح مقار الاقتراع أبوابها حتى السابعة مساء فى كل محافظات الجمهورية.

كانت نقابة الصيادلة وفرعياتها فى المحافظات قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي يتنافس فيها 624 مرشحا، بينهم 81 مرشحا بالنقابة العامة موزعون كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، 68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعدا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس

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