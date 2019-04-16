الهيئات البرلمانية تعلن موافقتها على تعديلات الدستور

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الوفد: النواب حصلوا على توقيعات من المواطنين بنسبة 93.9% لتأييد بنود تعديل الدستور.. والمصريين الأحرار: الجيش هو سبب الأمن والأمان ونتمتع في الوطن بحرية وديمقراطية بسببه

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الاغلبية "دعم مصر"، موافقته على صياغة التعديلات الدستورية الحالية، كما أثني الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على الدور الذى قام به الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، خلال جلسات الحوار المجتمعي، ولجنة الصياغة الخاصة بالدستور، للحصول على أفضل صيغة للتعديلات المقدمة من النواب، ووجه التحية للجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ولجنة الصياغة، ولجنتي الخمسين والعشرة لصياغة الدستور على "حسن نية، رغم ما تم تعديله من بعض تعديلات لم تعد تناسب المجتمع المصري".

وعبر أبو العلا، عن احترامه لقرار الحفاظ على الموزانات المستقلة للهيئات القضائية واستقلال القضاء للحل محل رئيس الجمهورية في المجلس الأعلى للهيئات القضائية، واستقلال الهيئات عن بعضها، مضيفا: "طبعا بالنسبة للمادة 140، لا خلاف على زيادة المدة، وتطبيق المدة بالأثر المباشر فكرة عبقرية، لعمل معادلة بين تداول

وعبر أبو العلا، عن احترامه لقرار الحفاظ على الموزانات المستقلة للهيئات القضائية واستقلال القضاء للحل محل رئيس الجمهورية في المجلس الأعلى للهيئات القضائية، واستقلال الهيئات عن بعضها، مضيفا: "طبعا بالنسبة للمادة 140، لا خلاف على زيادة المدة، وتطبيق المدة بالأثر المباشر فكرة عبقرية، لعمل معادلة بين تداول السلطة لمدتين وحرية الترشح"، لافتا إلى أنه لا خلاف على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة السابقة.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، التحية للجيش المصري، ثم انهالت القاعة بالتصفيق مرحبين بالتحية، قبل أن يؤكد أن "الجيش هو سبب الأمن والأمان، وتمتعنا في الوطن بحرية وديمقراطية بسببه".

وقال عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن حزبه يوافق على التعديلات الدستورية. قبل التصويت.. «التحرير» تنشر التقرير النهائي لتعديلات الدستور

Advertisements وخلال المناقشات، داعب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، النواب، بقوله: "هنقعد نناقش في مطعم فيه شاي وقهوة وفيه مجموعة من النواب ممكن يقوموا بالواجب وأكثر ولا إيه يا علاء بيه".

وعادت المناقشات مرة أخرىـ ليؤكد هانى أباظة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، نائبا عن المستشار بهاء الدين أبوشقة، "أننا أمام حدث عظيم، ونخطو خطوة عظيمة لتعديل الدستور في لحظة مهمة تمر بها الدولة المصرية، لأننا نحتاج لتغيير حال الدولة المصرية للحياة الكريمة، فلا بد أن يكون هناك دستورا حيا يتماشى مع أهدافنا وطموحاتنا الفترة القادمة".

ووجه أباظة، الشكر للمجهود الذى بذل في المجلس لإخراج التعديلات بشكل يرضي الجميع، خاصة النواب، لافتا إلى قيام النواب "برفع الفهم" لدى المواطنين حول مضمون التعديلات، مشيرا إلى أن النواب حصلوا على توقيعات من المواطنين بنسبة 93.9% لتأييد بنود التعديلات الدستورية، متوقعا أن يحظي الشعب بحياة أكثر رفاهية بعد التعديلات.

وأكد النائب محمد أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية، موجهًا الشكر للدكتور على عبد العال والنواب خاصة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشددا على أن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخيها في إطار جهودها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والحزب يري أن التعديلات تهدف للمزيد من الاستقرار في المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر. حزب النور يرفض تعديلات الدستور بسبب كلمة

وقال محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن حزبه يوافق على التعديلات الدستورية، ودعا الشعب إلى تجديد دماء الوطن في الاستفتاء القادم على التعديلات، معلقا: "إن شاء الله الشعب يؤكد أن مصر تستهدف الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي".

وأوضح أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن حزبه يوافق على التعديلات الدستورية، وأن النواب تشاركوا في بناء الديمقراطية في طريق نظام سياسي يهدف للاستقرار وطريق قويم تسير عليه البلاد، "ما يدل على أن مجلس النواب يطلع لمسئوليته محدثًا أكبر تعديلات في الحياة البرلمانية، وهذه المواد التى قدمت ونوقشت وعرضت سواء تعديلا او استحداثا سابقة لم تحدث من قبل".

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