هل تفسد حبوب منع الحمل تحليل المخدرات؟..الحكومة تجيب

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تحليل المخدرات - أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إمكانية إخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو شرب كوب من الخل. وذكر المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء- أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لإخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو تناول الخل، مشددةً على أن تحليل عينات المخدرات يتم من خلال أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن آثار المخدرات، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروتوكول تعاون مع مصلحة الطب الشرعي، وذلك بشأن التعاون في تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك يأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة.وناشدت الوزارة

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