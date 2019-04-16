شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تشهد حفل تخريج وتكريم دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى طب قصر العيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم، الثلاثاء، حفل تكريم وتخريج دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن «16023»، لعدد 90 متعافيا، وذلك بالتعاون مع مستشفى الطب النفسي بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة.

كما شهدت «والى» توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وكلية طب قصر العينى لتدريب أطباء الامتياز بهدف صقل مهاراتهم من خلال تدريبهم على كيفية تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، بالإضافة إلى تعريفهم بالأبعاد الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والنفسية والدينية المتعلقة بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وسيستفيد من ذلك البرنامج 2000 طالب امتياز سنوياً، ووقع البروتوكول كل من عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير الصندوق، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العينى.

وأعربت «غادة والى» عن سعادتها بتكريم «90» من متعافي الخط الساخن، لافتة أن هذا اليوم يمثل جني ثمار جهد وعمل على مدار عام كامل يتوج بتكريم نماذج من المتعافين، كما نحتفل بالتعاون والعمل المتواصل مع قسم الطب النفسي بمستشفى قصر العيني من خلال الحرص بأن تكون خدمات العلاج ملائمة لاحتياجات الفئات المستهدفة، والذي حقق نتائج إيجابية للغاية خلال الفترات الماضية لقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المرضى، حيث تم استقبال 4200 مريض العام الماضى بالعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية بمستشفى قصر العيني، فضلاً عن تقديم خدمات التأهيل لعدد (1943) متعافيا بعيادات الرعاية النهارية، كما تم إجراء جلسات إرشاد أسري لعدد 480 أسرة.

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وأضافت «والى» أنه إيمانا بأهمية التأهيل الرياضي فقد تم تضمين برنامجنا التأهيلي يوما رياضيا ترفيهيا شهريا للمتعافين بقصر العيني يشمل أنشطة رياضية وفنية وثقافية تساعد في التعديل السلوكي للمتعافين وتكسر دائرة العزلة والانطواء، بما يساعد في عملية الدمج المجتمعي، كما تم تجديد بروتوكول التعاون الذي نعتز به مع مستشفى قصر العيني والذي يتضمن زيادة عدد الأسرة والتوسع في استقبال حالات التشخيص المزدوج (نفسي وإدمان)، بالإضافة إلى تخصيص يوم للرعاية النهارية للإناث، وهي خدمة في غاية الأهمية نقدمها في هذا الصرح الطبي الكبير، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البروتوكول أكثر من (5500) مريض إدمان سنوياً في العيادات الخارجية والحجز الداخلي، فضلاً عن إجراء مسح لفيروسات ‪B – C – HIV لكل المرضى قبل حجزهم بالقسم الداخلي.

وأوضحت «والى» أنه سيتم إشراك الأطباء الشباب في الأنشطة التطوعية التي ينفذها الصندوق بكلية طب قصر العيني «بشكل خاص» وجامعة القاهرة «بشكل عام» لرفع وعي أقرانهم من الطلاب بخطورة المشكلة، ورفع الوعي بخدمات الخط الساخن للعلاج لافته إلى إن التواجد اليوم يحمل رسالة في غاية الأهمية مفادها أن الدولة إذا كانت عازمة على المضي قدماً في التنفيذ الحاسم لحملات الكشف عن تعاطي وإدمان المخدرات فإنها في ذات الوقت حريصة على تطوير خدمات العلاج والتأهيل لتقديم العون لمن يطلب العلاج الطوعي وأن من أحد أهم القلاع العلاجية في مصر هي أن أمام المتعاطي خيارين الأول هو التقدم للعلاج السري والمجاني وفقاً لأعلى مستوى من الجودة، أو الوقوع تحت طائلة القانون بسبب استمراره في التعاطي، حيث أصبحت قضية المخدرات مشكلة لن تقبل بأنصاف الحلول.

أكدت «والى» أنه يتم العمل على مزيد من التطوير في المراكز العلاجية، فمنذ أيام قليلة افتتحت أكبر مركز تأهيلي بسعة (126 سريرا) في محافظة المنيا وخلال أسابيع قليلة سنفتتح مركزا جديدا بمطروح، وآخر بالفيوم، بالتعاون مع كلية طب جامعة الفيوم، هذا بالإضافة إلى مركزين بمحافظتي الإسكندرية وسوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لنصل بعدد المراكز إلى (27) مركزاً، وفي الوقت نفسه فإننا نفتخر بحجم التفاعل المجتمعي مع الخط الساخن، حيث استقبل خلال آخر ثلاثة أشهر (17236) مكالمة هاتفية، كما تلقي الخدمات العلاجية (26،228) مريض إدمان بالمستشفيات الشريكة مع العلم بأن عملية التعافي الكامل تتطلب توفير مجموعة متنوعة من خيارات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، مثل التدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوظيف الذي تجسد في إطلاقنا لمبادرة (بداية جديدة) لتمكين المتعافين اقتصادياً واجتماعياً، حيث تم توفير (300) فرصة تدريبية للمتعافين.

ووجهت «والى» رسالة للمتعافين: «حمد الله على سلامتكم والعودة لأسركم بعد التعافى وعليكم التمسك بهذه الفرصة وعدم العودة لطريق الإدمان لأن الصحة والحياة نعمة يجب الحفاظ عليها».

كما قامت الوزيرة بتسليم شيك جديد لأحد المتعافين لدعم مشروعه الصغير ضمن مبادرة «بداية جديدة» ليصل إجمالي القروض المقدمة للمتعافين إلى (مليون و600 ألف جنيه) بتمويل من بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع كما قامت مستشفى كلية طب قصر العينى بتكريم «والى» وإهدائها درع الكلية إيمانا بدورها في دعم المتعافين وتوفير أوجه الرعاية الكاملة.

غادة والى تشهد حفل تخريج وتكريم دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى طب القصر العينى

غادة والى تشهد حفل تخريج وتكريم دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى طب القصر العينى

غادة والى تشهد حفل تخريج وتكريم دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى طب القصر العينى

غادة والى تشهد حفل تخريج وتكريم دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى طب القصر العينى

غادة والى تشهد حفل تخريج وتكريم دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى طب القصر العينى

غادة والى تشهد حفل تخريج وتكريم دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى طب القصر العينى