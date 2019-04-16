شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء القاهرة الجوي يلتقي سفير قبرص لتدشين خط طيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل المهندس أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، السفير القبرصي ومدير الخطوط الجوية القبرصية والوفد المرافق له، تمهيدًا لتدشين خط طيران بين قبرص والقاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا من لارنكا إلى مطار القاهرة. كما حرص المهندس أحمد فوزي على إهداء السفير القبرصي درع شركة ميناء القاهرة الجوي.

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