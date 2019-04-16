شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري ينشر فيديو «القوات المسلحة المصرية درع وسيف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو بعنوان «القوات المسلحة المصرية درع وسيف».

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