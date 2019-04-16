شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني يعلن رفضه للتعديلات الدستورية بأبيات شعرية لـ«الأبنودي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب محمد عبدالغني، اليوم، الثلاثاء، رفضه للتعديلات الدستورية، خلال الجلسة العامة، المخصصة للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء الشعبي.

وبدأ «عبدالغني» بأبيات شعرية للشاعر عبدالرحمن الأبنودي، قائلا: «ومن بعيد القمر عوام بلا شاطي، ما دخلش شباكى ده عالي وده واطي، هو اللى يعشق عيون بلده يصير خاطي، ده إن كان حبك يا مصر خطية ونجاسة، طين النجاسة يا نخاسة.. بلغ باطي»، وهو ما اعترض عليه الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قائلا: «ذكرت كلمات لا تليق بهذه القاعة مثل نجاسة» وقرر حذفها من المضبطة.

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وأضاف النائب: «رئيس المجلس كرر أكثر من مرة أن رئيس الجمهورية لم يطلب التعديلات من قريب أو بعيد، ولذلك فرفضنا لا يتعلق بمقام الرئاسة وإنما رفضا لطرح خاطئ تقدم به البعض»، متابعا: «إننا كمعارضة جزء من منظومة الدولة المصرية القائمة على شرعية 25 /30 ونرى بكل صدق، عدم تقديم مبرر واضح لتقديم التعديلات إذا كانت كل الأمور جيدة فلماذا نقدمها؟».

وأشار إلى أن «المادة 140 محظورة موضوعيا في الدستور من التعديل ولا يجوز المساس بها، وطلب مناقشتها هو والعدم سواء، والمادة الانتقالية تعديلها هو نفقا تشريعيا يخص شخصا بعينه، والجميع يعلم أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والهدف الرئيسى للتعديلات محاولة من مقدمى التعديلات للإبقاء على الرئيس حتى عام 2030، وهذا عكس المعمول به في كل النظم الديمقراطية في العالم».

وتابع النائب: «هذه المواد بها اعتداء سافر على استقلال القضاء وتعدى من السلطة التنفيذية عليها، واستقلال القضاء ليس ترفا أو اختيار، والاعتداء يتمثل في تعيين رؤساء محاكم ونائب عام يمكن أن يواجه رئيس الجمهورية في يوم ما»، وطالب بأن يكون التصويت على المواد مادة مادة.

فيما علق «عبدالعال»، قائلا: «التزمنا على مدار 60 يوما بالحوار، والذي اتسم بالرقي والعرض للجميع، وأعذرك لأنك مهندس ومن كتب لك الكلمة إن كان قانونيا فهو لا يفقه في القانون شيئا، وركب كلمة من هنا على كلمة من هنا، ونحن لا نعدل مستندين لكلمات إنشائية إنما لأسباب موضوعية وأتحدى أن يقول أي أستاذ للقانون الدستورى إن التصويت يكون مادة مادة وإنما إجماليا فدولة أوروبية ديمقراطية في 2008 صوتت على المواد في مجملها».