شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا العدل والصحة يبحثان «مواجهة الطوارئ الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بديوان عام وزارة العدل، الثلاثاء، لمناقشة إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق يخصص لمواجهة الحالات الطبية الطارئة.

جدير بالذكر أن من أهم ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية برئاسة وزير الصحة وعضوية القيادات العليا لوزارة الصحة بقطاعاتها المختلفة، الغرض منه تمويل خطة القضاء على قوائم انتظار المرضى ودعم تشغيل المنشآت الطبية المنضمة لمنظومة التأمين الطبي الشامل ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

وتستكمل دراسة المشروع بالتنسيق بين وزارتي العدل والصحة والانتهاء منه خلال مدة وجيزة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.