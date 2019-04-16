شكرا لقرائتكم خبر عن عماد جاد يعلن تأييده للتعديلات الدستورية: «هناك مكاسب يتم تحقيقها بالتدريج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، تأييده للتعديلات الدستورية، قائلا: إن «هناك مكاسب يتم تحقيقها بالتدريج». وقال «جاد»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: «إن هناك من مازالوا يدخلون في سجال على كلمة مدنية، رغم أن تفسير كلمة المدنية تجاوزها الجدل، واستقرت على أنها تعني دولة القانون والمواطنة»، معلنًا تأييده للتعديلات وتحفظه على الجدل الذي تم إثارته بشأن كلمة المدنية، وتفسير البعض لها بأنها ليست «عسكرية أو علمانية» فالمدنية أمر محسوم، ولا يجوز أن يكون الحديث في البرلمان عن العلمانية، فالعلمانية هي أن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل مواطنيها، لكن لا يتم الحديث عنها «عشان الناس ماتزعلش، والعلمانية ليست عيبا ولا حرام ولا كلمة قبيحة».

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