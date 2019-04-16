شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 5 سنوات لـ36 إخوانيًا بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 36 شخصاً بالسجن المشدد 5 سنوات، ومدة مماثلة تحت المراقبة، لإتهامهم بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف لإرتكاب جرائم عنف. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالنبي عبدالمطلب، رئيس المحكمة، وبعضوية كلاً من: المستشارين سمير عبدالسميع سند، وعمرو صلاح الدين محمد. Advertisements تعود أحداث القضية رقم «915» لسنة 2017 جنايات الرمل ثان، المقيدة برقم «98» كلى شرق، عندما تَلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً يفيد بضبط «36» شخص من جماعة الإخوان الإرهابية. وتبين من التحريات تَلقي المتهمين تكليفات في حشد عناصرها، وإستقطاب عدد آخر لأعمال تحريضية، لأغراض تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مستخدمين عدداً من كتب الجماعة المحظورة، وتوزيع منشورات تستهدف نظام الحكم. وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات ومدة مماثلة تحت المراقبة.

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