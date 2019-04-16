شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يفتتح معرض الوادي بالأقصر: أولوية التنمية لخدمة الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الثلاثاء، معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر، والذي يعقد لمدة 3 أيام، بمشاركة 108 شركة عالمية ومحلية تتنافس في تقديم التقنيات الحديثة، التي ترتبط بالقطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج.

وأشاد «خليفة» في تصريحات صحفية على هامش المعرض، بالمشروعات القومية الزراعية، التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تستخدم فيها أساليب الزراعة الذكية والحديثة، مشيرا إلى أن مشروعات الرئيس تستهدف الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية والاستفادة من الموارد المائية والأرضية لتطوير القطاع الزراعي المصري.

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وطالب خليفة القطاع الزراعي الخاص والاستثماري بالمشاركة الفاعلة في هذه المشروعات، ومنها المشروع القومي لإنتاج التمور الذي ينفذ خاليا بمحافظات أسوان في توشكي والوادي الجديد، والذي يستهدف زراعة 5 ملايين نخلة من النخيل عالي القيمة الاقتصادية، تحقق طفرة في مجال صادرات مصر من التمور، ويسهم في تحول اقتصادي في ترتيب مصر في الأسواق الدولية بأعلى تصدير للتمور في العالم.

وأشار إلى أن مشروعات التنمية الزراعية في الصعيد تستهدف التوجه نحو المناطق الأكثر فقرا لتحسين أوضاع أهالينا في الصعيد ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي في مصر، وأن يعمل جنبًا لجنب مع الحكومة، مشيرًا إلى أن المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس في مجال الإنتاج الحيواني والصوب الزراعية تستهدف حل خللا في مجال تلبية الاحتياجات في مجال إنتاج الخضروات بصورة منتظمة على مدار العام، وهو ما يرفع من قدرة مصر على تصدير الخضروات لمختلف دول العالم بجودة تنافسية في الأسواق الدولية.

وطالب «خليفة»، بدعم دور الدولة في الاستخدام الآمن للمبيدات والحد من تداول مبيدات مغشوشة أو مهربة إلى الأسواق من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والمحافظات ووزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والجمارك، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، ضمن حزمة من الإجراءات للتحقيق منتج زراعي آمن يحقق جودة وسلامة الغذاء.