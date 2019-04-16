شكرا لقرائتكم خبر عن «الحريري»: أقسم بالله لو كانت التعديلات لمصلحة مصر والمواطن لوافقت عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30»، رفضه للتعديلات الدستورية بالقسم 3 مرات، قائلًا: «لو كانت لمصلحة لمصر والمواطن لوافق عليها»، ما تسبب في موجة غضب من نواب الأغلبية، الذين هاجموه أثناء كلمته، ما دعا لتدخل رئيس مجلس النواب، لتهدئة الموقف.

وطالب «عبدالعال» خلال جلسة الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية، الثلاثاء، الأغلبية البرلمانية بـ«ألا يضيق صدرهم لسماع رأي معارض داخل البرلمان»، قائلًا: «الدستور يبيح للنائب أن يتحدث بحرية بشرط ألا يخرج عن أدب الحوار والقواعد الحاكمة».

واستكمل «الحريري» كلمته قائلًا: «أرى أن هذه التعديلات ليست في مصلحة الوطن أو المصريين، وبها خطيئة دستورية وعوار، فالمادة الانتقالية تسمح للرئيس الحالي، بخوض الانتخابات لمدة ثالثة، في حين أن المادة 140 تتحدث عن مدتين فقط»، واصفاً المادة الانتقالية لخوض الرئيس مدة ثالثة بأنها «وصمة عار وتفصيل لشخص بعينه»، بحسب قوله.