شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الصيادلة: تجدد أزمة الانتخابات بأسيوط.. و«العليا» تبحث تأجيلها بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن أزمة اللجان الفرعية بأسيوط تجددت بعد انسحاب الموظفين التي وفرتهم النقابة للمرة الثانية.

وأضاف «عبيد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، تبحث تأجيل الانتخابات بأسيوط إلى غد أو بعد غد، لحين حل مشكلة الموظفين.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بأسيوط، قد أعلنت تأجيل الانتخابات، اليوم الثلاثاء، بسبب انسحاب موظفي الغرفة التجارية من إدارة عملية الاقتراع.

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كان عدد من موظفي حي غرب أسيوط المقرر إدارتهم لعملية انتخابات الصيادلة بأسيوط لم يحضروا صباح اليوم إلى مقر الانتخابات مما دعا اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى الاستعانة بـ4 موظفين من الغرفة التجارية للبدء في الانتخابات، ولكن فوجئ الصيادلة قبيل عملية التصويت بانسحاب موظفي الغرفة التجارية مما تسبب في حدوث حالة من الغضب بين الصيادلة.

وقال الدكتور أشرف فرغلى بكر، المشرف على الانتخابات، إن قرار إلغاء الانتخابات جاء بعد تخلف موظفى حي غرب أسيوط عن الحضور وانسحاب موظفي الغرفة التجارية من إدارة عملية الاقتراع مما تسبب في عدم وجود موظفين لإدارة الانتخابات، لافتًا أنه سوف يتم تحديد موعد آخر من قبل اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة.

جدير بالذكر إن الانتخابات تجرى في النقابة الفرعية للصيادلة بأسيوط لاختيار نقيب فرعي و6 أعضاء بمجلس النقابة بأسيوط من بين 31 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد ويتنافس مرشحين على مقعد النقيب هما «الدكتور علاء عرفات خليفة محمد» و«الدكتور سميح صادق عبدالله عبدالثالوث».

فيما يتنافس على مقاعد العضوية فوق السن، 11صيدليًا هم: «محمد عبدالله حسين» و«وليد مكرم ادولف»، و«عماد الدين سمير رمضان»، و«هايدى صبحى شاكر»، و«محمد كمال عبدالحافظ محمد»، و«رشا نعيم لوقا بقطر»، و«ميخائيل القس جبرائيل حبيب»، و«أحمد حلمى ثابت مهران»، و«مقار داود هلال»، و«هيثم عبدالسلام أحمد همام»، و«مصطفى ماهر عبدربه».

وفي العضوية تحت السن ترشح 18 صيدليًا، هم: «رواء محمد مرعى عبدالمالك»، و«احمد محمد قاسم»، و«ياسر احمد على يونس»، و«نهى محمد عوض حسن»، «محمد مفتى عبدالكريم عبدالمجيد»، و«نيرمين سيد على سيد»، و«همام حمدى نصر عبدالوهاب»، و«رحاب محمد ناجى»، «أحمد طارق محمد أمين»، و«إيهاب رأفت بطرس سليمان»، و«مصطفى على محمد مصطفى»، و«وجدى فتحى وسيلى مجلع»، و«مروة مصطفى سيد صالح»، و«كيرلس هانى عبدالعزيز مرقس»، «ديفيد سامى أنور غالي»، و«احمد بهاء الدين محمد زكى»، «ماركو حليم حلمى حكيم».