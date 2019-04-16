شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نقابات عمال سوريا»: بلادي بدأت رحلة إعادة البناء والإعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، الذي قال إن الشعب السوري دفع فاتورة كبيرة بشريًا واقتصاديًا، وأن الدولة السورية ستعود إلى الساحة بقوة بفضل تماسك نسيج شعبها ضد ما وصفه بـ«المؤامرة» التي دبرت له، مضيفًا أن سوريا بدأت رحلة إعادة البناء والإعمار.

من جانبه، أكد «سعفان»، على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل، عمق العلاقات بين مصر وسوريا، باعتبارهما بلدًا وكيانًا واحدًا لا تهزه العواصف، وارتكازًا للوحدة العربية باعتبارها ضرورة أساسية لمواجهة كافة التحديات والأخطار التي تواجه عالمنا العربي.

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وأضاف وزير القوى العاملة أن الفترة القادمة ستشهد تحولًا كبيرًا وتغييرات جذرية تصب في مصلحة الأمة العربية، مستطردًا بأهمية إزالة كافة الشوائب التي تعكر صفو الأمة العربية لتحصينهم تحصينًا تامًا ضد قوى الشر التي لا تريد لها خيرًا ولا تعميرًا.

وشدد «سعفان» علي أن العمل النقابي منحة وأمانة من الله لخدمة قضايا العمل والعمال، كي تكون بابًا فسيحًا وطريقًا موصلًا للجنة، معربا عن تمنياته لعودة سوريا إلى سابق عهدها من تقدم ورقي، بل وأفضل مما كان بفضل سواعد أبنائها وتماسكه وتعاضده.

ومن جهته، أعرب «القادري» في ختام اللقاء عن بالغ سعادته بتواجده على أرض الكنانة مصر، مشيدًا بحسن التعامل بين المصريين والسوريين كشهادة من الجميع.