شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بالعلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة، حاليًا، بمدينة العلمين الجديدة، ويتفقد عددًا من المشروعات.

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