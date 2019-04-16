شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق متهمين بـ«كنيسة مارمينا» للمفتي.. والنطق بالحكم 12 مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق كل من إبراهيم إسماعيل، وعادل إمام محمد، للمفتي في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث كنيسة مارمينا بحلوان»، وحددت المحكمة جلسة 12 مايو للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ووليد رشاد، بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.

Advertisements

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثامن الذي دفع ببطلان اعترافات المتهم الأول بأن موكله اشترك معه بالواقعة، وأشار إلى أن موكله تم إلقاء القبض عليه بتاريخ الثاني من يناير الماضي، قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه، ليدفع على أثر ذلك بتزوير محضر الضبط.

كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في قضية «كنيسة مارمينا بحلوان» لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى داخل البلاد، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.