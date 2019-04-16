شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد إجراءات الاصطفاف وتفتيش الحرب بقاعدة محمد نجيب العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إجراءات الاصطفاف وتفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بعد تطويرها ورفع كفاءتها القتالية والفنية، والتي تم تسليحها بأحدث الأسلحة والمعدات في كافة التخصصات، بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام تحت مختلف الظروف، وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء.

بدأت المراسم بمشاهدة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان «القوات المسلحة درع وسيف» تناول تاريخ قاعدة محمد نجيب العسكرية ونشأتها وميادين التدريب القتالي التابعة لها التي تستوعب كافة التخصصات المقاتلة والمعاونة والعناصر الإدارية، مما أهَلها لتنفيذ التدريبات المشتركة البرية والبحرية والجوية التي نفذت داخل وفى نطاق القاعدة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة ونقل وتبادل الخبرات القتالية مع العديد من جيوش العالم.

أعقب ذلك كلمة قائد المنطقة الشمالية العسكرية قدم خلالها التحية والشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية، كما أكد أن رجال المنطقة سيكونون دائمًا في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية، مستعدين للذود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مشيرًا إلى أن حلم إنشاء قاعدة محمد نجيب بدأ أولى خطواته بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2015، وجرى العمل على قدم وساق ليتم افتتاحها في يوليو 2017 لتقتحم بها مصر آفاقاً جديدة تتطلع معها القوات المسلحة المصرية لتتبوأ مكانًا دائمًا لها بين أكبر وأكفأ جيوش العالم، موضحًا أن مصر قد اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الاستراتيجي الأول إيمانًا منها إلى ضرورة حل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية والسير قدمًا نحو البناء والتعمير والاستقرار الذي تنشده الشعوب كافة على اختلاف عقائدها ومذاهبها، وأن دعاة الحروب لا يجني أصحابها سوى الخراب والدمار والتشريد، وأن هذا السلام الذي اخترناه بإرادتنا لابد له من قوة تحميه وتصونه وتفرضه على أرض الواقع، موجهًا التحية لأبطالنا المرابطين في سيناء وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين جادوا بالغالي والنفيس ليصونوا للوطن عزته وكرامته.

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وفي نهاية كلمته، قال قائد المنطقة الشمالية العسكرية: «نجدد نحن رجال المنطقة الشمالية العسكرية عهدنا وقسمنا أمام سيادتكم وأن يظل ولاؤنا المطلق لمصر وشعبها العظيم».

واستمع الرئيس إلى التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي، وعرض ملخص لتقرير الكفاءة القتالية تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية، بما يتناسب مع ما يتطلبه مسرح عملياتها ذي الطبيعة الممتدة عبر الحدود الشمالية للبلاد وإمكانية المناورة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبما يتطلب قوات على درجة عالية من التدريب والكفاءة البدنية وأيضًا نظم التسليح.

وأعقب ذلك مرور خمس طائرات حاملة علم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة تحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ثم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من طلبة الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام المختلفة، كما تفقد معرضًا لأحدث المنظومات القتالية والفنية التي زودت بها التشكيلات والوحدات في كافة الأفرع الرئيسية والقيادات والهيئات والإدارات التخصصية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، وقام عدد من ضباط القوات المسلحة يمثلون كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة بتقديم درع القوات المسلحة للسيد رئيس الجمهورية تعبيراً عن الدور الوطني في حماية وصون مقدسات الوطن.

حضر إجراءات التفتيش الدكتور مهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة.