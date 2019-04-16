شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الثالثة للبرلمان للتصويت على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الثالثة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، للتصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة، فى ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكان مجلس النواب قد عقد جلستين اليوم، الأولى لإلقاء البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والجلسة الثانية لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية.
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