إحالة 10متهمين بواقعة السطو على محل مصوغات بحدائق الأهرام للجنايات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة 10 متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة بشأن القضية رقم 11062 لسنة 2019 جنايات الأهرام والمعروفة بواقعة السطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام. وذلك بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن المتهمين خططوا للسطو المسلح على محل المصوغات الذهبية بمنطقة حدائق الأهرام ونفاذا لذلك أعدوا أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا إلى مسرح الواقعة مستقلين سيارة بدون لوحات معدنية واقتحموا ذلك المحل مشهرين أسلحتهم النارجية فى مواجهة الأشخاص المتواجدين به لبث الرعب فى نفوسهم وتمكنوا بذلك من سرقة المشغولات الذهبية ومبالغ مالية استطاعوا إخفائها بمحافظة سوهاج. Advertisements وتم ضبط المتهمين والأسلحة النارية والذخائر والمسروقات وقد اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وجاءت اعترافاتهم مطابقة لما أسفر عنه فحص كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث وما تم ضبطه من آثار مادية بمسرح الجريمة وما ورد بأقوال الشهود وما انتهت إليه التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعى والإدارة العاملة لتحقيق الأدلة الجنائية. وتقرر إحالة المتهمين جميعا محبوسين للمحاكمة الجنائية وأرسلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين .

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