شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يغلق باب المناقشة فى التعديلات الدستورية والتصويت بعد دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة الثانية للتعديلات الدستورية، بعد موافقة المجلس على إغلاق باب المناقشة فى التعديلات الدستورية. وأعلن الدكتور على عبد العال، أن الجلسة الثالثة اليوم ستعقد بعد خمس دقائق، ومن المنتظر أن يتم فى هذه الجلسة الثالثة التصويت على مواد التعديلات الدستورية مادة مادة، ثم التصويت نداء بالاسم على التعديلات كلها حيث تكون الموافقة بثلثى أعضاء البرلمان.

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