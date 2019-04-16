شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: ندعم الجهود المصرية الساعية للمصالحة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف دعم بلاده للجهود المصرية في مسألة المصالحة الفلسطينية.

وأكد لافروف - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بانتهاء الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الروسي العربي بموسكو اليوم الثلاثاء، عزم بلاده عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي في روسيا دون شروط مسبقة.



وأشار إلى أن الجانبين الروسى والعربى أكدا - خلال اللقاء - استعدادهما لمواصلة التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشرق الأوسط، قائلا: "اتفقنا على رفض التدخل الخارجي في أزمات المنطقة واحترام سيادة الدول ومكافحة الإرهاب وضرورة ترسيخ العملية السياسية في سوريا".



وتابع وزير الخارجية الروسى قائلا: "نحن نؤيد فكرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية"، موضحًا أن الطرفين أكدا الالتزام بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.