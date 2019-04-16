الجريدة الرسمية تنشر قرار قبول 13منظمة مصرية وأجنبية للقيد بقاعدة بيانات الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بشأن قبول الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات الانتخابات والاستفتاءات.
ووافق لاشين إبراهيم رئيس الهيئة على طلبات 11 منظمة مصرية منها" جمعية الإمام للتنمية والتنظيم، ومنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية، جمعية المجلس القومى الإفريقي لحقوق الإنسان"، واثنين من المنظمات الأجنبية، كما قبل رئيس الهيئة أربعة من الجرائد المصرية على رأسهم جريدة الاهرام المسائي.
قرار لهيئة الوطنية للانتخابات
تابع قرار لهيئة الوطنية للانتخابات
تابع قرار لهيئة الوطنية للانتخابات
قرار لهيئة الوطنية للانتخابات
قرار لهيئة الوطنية للانتخابات
قرار لهيئة الوطنية للانتخابات
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