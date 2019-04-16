شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يتفقد رفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تفقد الرئيس السيسى لقاعدة محمد نجيب العسكرية لمتابعة إجراءات رفع الكفاءة القتالية بها وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

السيسى يتفقد رفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.

رئيس البرلمان: مناقشة التعديلات الدستورية وأخذ الرأي عليها اليوم

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سينهي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء من مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، وأخذ الرأي عليها.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا.. أعرف التفاصيل × 8 معلومات

بعد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تعرضت لها البلاد أمس، عادت الأجواء لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

زكى عابدين: نقل الوزارات لحى الحكومة بالعاصمة الإدارية النصف الثانى من 2020

كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنقل كافة الوزارات إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، خلال النصف الثانى من العام المقبل، مضيفا أن العمل متواصل بالعاصمة حتى مع نقل الوزارات، نظرا لضخامة المرحلة الأولى من المشروع، والتى تبلغ مساحتها نحو 40 ألف فدان، متابعا القاهرة الجديدة حتى الآن جارى العمل بها.

إنفوجراف.. الحكومة تفند 13 شائعة × 7 أيام

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 13 شائعة انتشرت فى 7 أيام، خلال الفترة من 10-16 أبريل الجارى.

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سفير فرنسا لـ"الخليج 365": نشكر الرئيس السيسى على تضامنه فى مأساة نوتردام

أعرب سفير فرنسا لدى القاهرة، ستيفان روماتييه، عن شكره وتقديره لرسائل التضامن والمساندة من قبل الرئاسة المصرية لفرنسا فى ذلك حادث حريق كاتدرائية نوتردام المأسوى الذى شهدته العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس.

شاهد فى دقيقة.. للمصريين فى الخارج.. كيف تصوت بالاستفتاء على تعديلات الدستور

تتلقى وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات للمصريين بالخارج حول عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، وإجراءات وآلية التصويت، وكيفية وأماكن التصويت.

التضامن تكشف حقيقة إخفاء أثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إمكانية إخفاء أثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو شرب كوب من الخل، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

الزراعة: انتشار "الدودة القاتلة" بين المحاصيل الزراعية المصرية "شائعة"

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بدخول "حشرة الحشد الخريفية" المعروفة بـ"الدودة القاتلة" إلى مصر وانتشارها بين المحاصيل الزراعية المصرية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

تريليون و979 مليار جنيه إجمالى موارد الدولة بالموازنة العامة الجديدة

يبلغ إجمالى موارد الدولة فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 979 مليار جنيه (31%) من الناتج المحلى الإجمالى، موزعة على 3 مكونات رئيسية هى، الإيرادات وتبلغ تريليون و134 مليار جنيه بنسبة 18.4% من الناتج المحلى الإجمالى، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية وتبلغ 24 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى، والاقتراض وإصدار الأوراق المالية وتبلغ 821 مليار جنيه بنسبة 13.3% من الناتج المحلى الإجمالى.

الأثار تكشف حقيقة عرض 17 قطعة أثرية مصرية للبيع فى مزادات "كرستيز" بأمريكا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بعرض 17 قطعة أثرية مصرية للبيع فى صالة مزادات "كرستيز" بالولايات المتحدة الأمريكية، تواصل المركز مع وزارة الآثار, والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع أى قطع أثرية بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضارى وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة وغضب الرأى العام.