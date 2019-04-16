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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مائدة عالمية بمعرض اتوم إكسبو سوتشى.. والبسبوسة المصرية تلفت الأنظار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم معرض " اتوم إكسبو 2019" لزواره أطعمة مجانية، تعبر عن الثقافات والحضارات المختلفة فى عدد كبير من دول العالم، من بينها مصر، حيث يتم تقديم هذه الأطعمة والمأكولات والحلويات لمن يرغب، بالإضافة إلى معلومات عن أشهر المأكولات فى بلاد العالم، ووجود ممثلين لهذه الدول فى المعرض.
وظهرت الحلويات المصرية بقوة من خلال البسبوسة، والكنافة بالمكسرات، والمشبك، فيما اهتم الركن الهندى ب الارز والدجاج، وركن اوزباكستان بعصائر قمر الدين، بينما الركن الإيرانى جاء من خلال عبوات المكسرات المتنوعة وبعض الحلوى التى تتميز بها.
”الخليج 365” التقطت مجموعة من الصور للمشاركين فى هذه المائدة العالمية، وظهر المشاركون بالزى الرسمى لبلادهم.
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