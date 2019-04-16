رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات فى مدينة العلمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل عددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة . Advertisements وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد إلتقى زيانج هوارونج رئيس مجموعة هواجيان الصينية.وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة. ويأتى اللقاء فى إطار سعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية فى مجال صناعة المنتجات الجلدية، لتعظيم القيمة المضافة من الجلود التى تنتجها مصر، وتطوير صناعة المنتجات الجلدية وفق أحدث التكنولوجيات المطبقة حول العالم، بما يسهم فى خلق فرص عمل وزيادة الناتج القومى الإجمالي.

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