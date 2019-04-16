شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيلم تسجيلى عن قاعدة محمد نجيب بعنوان "القوات المسلحة - درع وسيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جولته بقاعدة محمد نجيب العسكرية، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن قاعدة محمد نجيب العسكرية بعنوان "القوات المسلحة المصرية درع وسيف".

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وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب بعد تطويرها، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد حجازى، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى.

وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة، كمًا ونوعًا، والتى تم إنشاؤها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل القوات المسلحة.

وتضم القاعدة العسكرية، العديد من التجهيزات، التى تؤهلها لتكون ملتقى لتنفيذ العديد من التدريبات المشتركة أبزرها التدريب المصرى الأمريكى "النجم الساطع"، الوتدريب المصرى الفرنسى المشترك، بالإضافة لـ"النجم الساطع 2018" بمشاركة العديد من الدول، والتدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة"، والتدريب العربى المشترك "درع العرب 1"، والتدريب المصرى السعودى المشترك "فيصل"، والتدريب المشترك بين دول الساحل والصحراء عام 2018، والتدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك.