شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم الروسية: السعودية صاحبة القرار فى اختيار من يبنى لها محطة نووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كيريل كوماروف، المساعد الأول لرئيس شركة روساتوم الروسية، إن المملكة العربية السعودية تجرى حاليا مناقصات بين المرشحين المحتملين لبناء محطة طاقة نووية، والعالم بأكمله يتابع هذه الخطوة، موضحا أن هناك العديد من العروض أمام المملكة وهى لا تخص بناء محطات نووية فقط، بل كذلك توطين هذه التقنيات وتدريب الكوادر، ويجرى حاليا في السعودية دراسة هذه المقترحات ونجتمع مع الجانب السعودى والقرار حول اختيار الجهة التي تتعامل معها السعودية فى بناء محطة نووية يعود لها فقط.

وأضاف كوماروف على هامش مؤتمر اتوم إكسبو 2019، أن هناك خمسة شركات عالمية تعمل فى مجال الطاقة النووية، قدمت عروضا للملكة وقد كانت روساتوم واحدة منها.

وفى رده على سؤال لـ ”الخليج 365” حول امتلاك الدول الفقيرة للتكنولوجيا النووية، قال إن الدول الفقيرة تبقى كذلك لعدم توفر مصدر رخيص للطاقة، موضحا أنه يجب النظر إلى الدول التى يدفع الناس فيها أكتر من 20 سنت على الكيلو وات على الرغم من سعر الطاقة فى الاتحاد الأوروبي مابين خمسة وسبعة سنتات فقط، لافتا إلى أن هذه الدول تدفع أموالا كبيرة فى مقابل الطاقة أكثر من الدول الغنية.