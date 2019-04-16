شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رجاء الجداوى تحث المصريين بالخارج على المشاركة فى استفتاء التعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الحلقة الثالثة من حملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج"، وهي الحملة التي أطلقتها الوزارة للرد على استفسارات المصريين في الخارج بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

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وخلال الحلقة الثالثة، حثت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ،المصريين بالخارج على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والنزول إلى لجان الاقتراع من أجل التصويت، وذلك انطلاقًا من الإيمان بضرورة أداء دورهم وواجبهم تجاه الوطن وبناء مستقبله.