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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المطار يبحث مع السفير القبرصى تدشين خط طيران جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الثلاثاء، كافة الترتيبات والتسهيلات الخاصة بتدشين خط طيران جديد بين قبرص والقاهرة، بواقع 3 رحلات أسبوعيا، من لارنكا إلي مطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 2، جاء ذلك خلال استقباله السفير القبرصى ومدير الخطوط الجوية القبرصية والوفد المرافق .
وأهدي المهندس أحمد فوزى، السفير القبرصى، درع شركة ميناء القاهرة الجوى خلال جلسة المباحثات، وأكد أن مطار القاهرة جاهز تماما لاستقبال الرحلات من قبرص وزيادة الحركة ما بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات المتميز التي تجمع الشعبين .
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