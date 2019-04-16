شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يرد على إساءة رئيس حزب دنماركى للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شيخ الأزهر، رفضه للفعل المشين الذى قام به رئيس حزب يمينى فى الدنمارك برميه للقرآن الكريم خلال فعالية نظمها متطرفون يمينيون فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهو ما أدى إلى استفزاز عدد كبير من المسلمين الذين يقطنون المدينة.

وقال شيخ الأزهر، عبر موقعى التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك: "أتعجب من هذه القلة المتطرفة التى تعكر صفو السلام العالمى وتعمل على خلق الاحتقانات بين أصحاب العقائد المختلفة".

وتابع فضيلة الإمام الأكبر: "إن الكتب السماوية لها كامل القدسية ويجب على العالم تجنب مثل هذا النوع من التطرف، والقرآن الكريم هو كتاب الله ولا نقبل المساس به بأى شكل من الأشكال".

كان رئيس الوزراء الدنماركى لارس لوكه راسموسن قد أكد خلال حسابه على موقع تويتر رفضه لتصرفات "بالودان" رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركى، ووصفها بأنها استفزازية ومنفرة.