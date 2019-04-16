شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تجربة المدن الجديدة فى مصر من أكبر التجارب على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة وضع تصور لتشجيع الاستثمار بالمدينة وجذب المستثمرين إليها، كما وجه بسرعة إزالة باقى التعديات فى محيط مطار برج العرب، وكذا سرعة تقنين أوضاع وضع اليد للأراضى بمنطقة الحزام الأخضر بالمدينة، مؤكدا أن تجربة المدن الجديدة فى مصر من أكبر التجارب على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من المشروعات بمدينة برج العرب الجديدة، حيث بدأ الزيارة بتفقد مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 624 وحدة سكنية (26 عمارة)، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المشروع، وتشمل (مدرسة للتعليم الأساسي – سوق ثلاثية – سوق كبيرة بها 42 محلاً).

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كما تفقد الوزير، مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، والتى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 55 فداناً، بطاقة تصميمية 115 ألف م3/يوم، بتكلفة 300 مليون جنيه، بينما تبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية للمحطة 345 ألف م3/يوم، وتقع على مساحة 400 فدان، ويضم المشروع أيضاً، تنفيذ محطة لرفع مياه الرى المعالجة ثلاثيا، بطاقة تصميمية 40 ألف م3/يوم، وتنفيذ عنبر الطلمبات داخل رافع مياه بهيج، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، ويخدم المشروع مناطق الإسكان الاجتماعى، والمنطقة الغربية للمدينة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم بمدينة برج العرب الجديدة، الانتهاء من تنفيذ 13392 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالحى السكنى الثامن، شاملة تنفيذ 33 مشروعا خدميا، وهى (6 حضانات – مركزان للشباب – مبنيان أمنيان – مدرستان للتعليم الأساسي – 5 مساجد – وحدتان صحيتان – 4 مبانٍ للخدمات العامة – 10 أسواق تجارية)، بتكلفة 2.75 مليار جنيه.

وأوضح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق بالمدينة، وتشمل، مشروع رفع كفاءة وتوسعة محطة رفع الصرف الصناعى (ج) لاستكمال فصل الصرف الصناعى عن الآدمى للاستفادة من معالجة مياه الصرف، بتكلفة 195 مليون جنيه، ومشروع تطوير طريق المدخل الشرقى والواصل لمطار برج العرب الدولى، بتكلفة 75 مليون جنيه، ومشروع استكمال طريق المدخل الرئيسى من الطريق الصحراوى بطول 3.5 كم، بتكلفة 150 مليون جنيه.