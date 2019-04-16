شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم: المحطة النووية الواحدة توفر ألف فرصة عمل وكل دولار ينفق يعود 3 أضعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كيريل كوماروف، المساعد الأول لرئيس شركة روساتوم الروسية، إن استخدام مصادر غير فعالة للطاقة سبب رئيسى في ارتفاع أسعار الطاقة فى الدول الفقيرة، لافتا إلى أن مولدات الكهرباء التى تعمل بالديزل تنتج طاقة أغلى بكثير من الطاقة النووية، ويجب فى هذه المرحلة توفير الموارد اللازمة لإنشاء محطات نووية، والتخلص من الاعتماد على محطات الديزل التقليدية، التى تنتج طاقة تضر البيئة وعالية التكلفة في ذات الوقت.

وأضاف: لعل استخدام محطات طاقة نووية صغيرة يمكن أن يكون حلا للدول الفقيرة، خاصة أن هذه المحطات يمكن امتلاكها بتكلفة أقل تستطيع الدول الفقيرة إنفاقها.

وأشار ردا على سؤال لـ"الخليج 365"، إلى أنه يجب على الدول الفقيرة بناء وحدة طاقة واحدة بقدرة 50 ميجا وات كبداية ثم التوسع في بناء المحطات الصغيرة، ثم تجميع هذه الطلبات للوحدات الصغيرة وإنشاء محطة كبيرة والدخول في هذا بقوة.

وأوضح أن المحطة النووية الواحدة توفر حوالى ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الخدمات المحلية، لافتا إلى أنه تم إجراء حسابات فى روسيا مؤخرا أشارت إلى أن كل دولار يستخدم في بناء محطة نووية يعود بثلاثة دولارات على اقتصاد الدولة، موضحا أن هذه الحسابات تخص روسيا وفى بعض الدول يمكن أن تكون أكبر أو أقل.