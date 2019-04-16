شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للطفولة واليونيسف يطلقا مبادرة "دوّي" في 4 محافظات بصعيدمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، استهداف أربع محافظات تشمل أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، كمنوذج لبدء تنفيذ الزيارات الميدانية، ونشر رسائل تمكين البنات الأطفال من خلال دليل للمعرفة الرقمية.

يأتى ذلك بعد وضع الخطة التنفيذية لمبادرة "دوّي" التى أطلقها المجلس القومى للأمومة والطفولة، منذ فترة وجيزة، بالتعاون مع يونيسف مصر، والتى تهدف إلى تمكين الفتيات الأطفال من خلال دعم حقوقهن وتقليل الفجوة النوعية والوصول إلى تحسين وضعهن بشكل ملموس فى ظل وجود بعض التحديات التى تؤثر عليهن فى مجالات الصحة الإنجابية والأداء الاقتصادى والتمكين بوجه عام.

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وأشارت عزة العشماوى، إلى أن المجلس نفذ على مدار الثلاثة أيام الماضية ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية ACDA بأسيوط، استهدفت تدريب مجموعة من الفتيات والفتيان بهدف تعزيز فرص الحصول على المهارات الحياتية من أجل الإدماج الاجتماعى للأطفال خاصة البنات، حيث تم تدريبهن على كيفية العثور على فرص أفضل للعمل والتعلم، وكيفية التفكير النقدى والقدرة على تطوير حلول إبداعية، وكيفية تنمية مهارات التواصل والحوار على المستويين الواقعى والافتراضى "الإنترنت"، كما تم تدريبهن على كيفية الوصول إلى المعلومات الصحيحة والتحقق من مصداقيتها ومصادرها.

ولفتت الدكتور عزة العشماوى، إلى أنه سيتم إتاحة هذه المجموعة من التدريبات عبر صفحة "دوّي" على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والذى يرتكز على مشاركة الفتيان والفتيات على قدم المساواة فى المجتمع الرقمي؛ لتعزيز قيادة الفتاة والتمكين الاجتماعى والحماية.

وأكدت رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة قام بدور ريادى فى التنسيق بين الأطراف المعنية من الوزارات المختلفة والمجلس القومى للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ للخروج بخطة عمل تشاركية للمبادرة القومية "دوّي"، تكون بمثابة المحرك الرئيسى للتغيير من أجل ضمان مستقبل أكثر إنصافاً للفتيان والفتيات على حد سواء، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.