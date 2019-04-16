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شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تنظم ندوة للتوعية بالتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت هيئة النقل العام بالقاهرة برئاسة اللواء رزق على، ندوة توعوية للعاملين بالهيئة بالتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها، وأهمية المشاركة فيها.
وأكد اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام أهمية توعية العاملين بالهيئة بالتعديلات الدستورية لما لها من أهمية من أجل مواجهة التحديات التى تمر بها الدولة سواء داخليا أو خارجيا واستمرار مسيرة البناء والتنمية.
وحضر الندوة جميع رؤساء الإدارة المركزية وعدد كبير من مختلف فروع الهيئة، والعاملين بالهيئة.
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