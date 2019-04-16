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النقل العام بالقاهرة تنظم ندوة للتوعية بالتعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت هيئة النقل العام بالقاهرة برئاسة اللواء رزق على، ندوة توعوية للعاملين بالهيئة بالتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها، وأهمية المشاركة فيها. 

وأكد اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام أهمية توعية العاملين بالهيئة بالتعديلات الدستورية لما لها من أهمية من أجل مواجهة التحديات التى تمر بها الدولة سواء داخليا أو خارجيا واستمرار مسيرة البناء والتنمية. 

وحضر الندوة جميع رؤساء الإدارة المركزية وعدد كبير من مختلف فروع الهيئة، والعاملين بالهيئة. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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