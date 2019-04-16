السفير البريطانى: ندعم رواد الأعمال المصريين عبر "المجلس الثقافى" ومصر تبدأ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير البريطانى بالقاهرة، السير جيفرى آدامز إنه شرف بالمشاركة فى المؤتمر السنوي للمسئولية المجتمعية مع وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التجارة والصناعة. Advertisements وأضاف فى حسابه على موقع "تويتر" للتدوين القصير: "تدعم بريطانيا رواد الأعمال المصريين من خلال برنامج المجلس الثقافى البريطانى "تنمية الاقتصادات الشاملة والإبداعية" ومبادرة "مصر تبدأ".

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