شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة: 3 آلاف صوتوا بالانتخابات فى القاهرة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، إن الانتخابات تسير فى هدوء بكافة المحافظات، مشيرا إلى أن نقابة أسيوط مازال التصويت بها لم يبدأ بعد بسبب عدم تواجد موظفين.

وتابع عبيد، فى تصريحات صحفية، إن نقابة صيادلة القاهرة، بلغ عدد المشاركين بالتصويت حتى الآن، بلغ 3 آلاف صيدلي حتي الآن.

Advertisements

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ ويستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.