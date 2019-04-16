شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب بإلغاء قرار التضامن بمنع صرف المعاش المبكر للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت نقابة الأطباء، المسئولين بإلغاء قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر والذى ترفض وزارة التضامن الاجتماعى صرفه للأطباء.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى ترفض تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم تمادت برفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة الستين وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976.

وشرحت النقابة فى المطالبة عدم قانونية قرار وزيرة التضامن، مؤكدة أنه بالإضافة لكونه مخالفا للقوانين، فإنه سيؤدى بالضرورة لامتناع أى طبيب عن طلب إنهاء الخدمة بالمعاش المبكر مما يفرغ قانون الخدمة المدنية من مضمونه"