عماد جاد لحزب النور: "العلمانية ليست كلمة قبيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
قال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ضرورة مهمة، مستدركا: "لا بد أن نعي أن العلمانية ليست عيبًا، ولا كلمة قبيحة".
جاء ذلك في جلسة التصويت على التعديلات الدستورية، الثلاثاء، مضيفا: "لا يجوز أن ندخل في سجال في كلمات تجاوزها الجدل، منها كلمة مدنية، وهي تعني دولة القانون والمواطنة، وذلك في إشارة لحديث الهيئة البرلمانية لحزب النور بشأن رفضها للتعديلات بسبب كلمة مدنية".
وأكد "جاد" على أن "المدنية" أمر محسوم.
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