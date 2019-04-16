بعد نشر "طلب رسمي".. الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية تشير إلى تحقيق الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أشارت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية إلى تحقيق الخليج 365، "طلب رسمي.. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟"، في دليلها اليومي للمحققين الصحفيين.

كان الخليج 365 نشر أمس، تحقيقا استقصائيا بعنوان: "طلب رسمي.. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟"، للزميلة مها صلاح الدين، عبر نسخة رقمية مدفوعة بالبيانات بتقنية الـ Cross Media، تتناول قضايا الأمن الرقمي في مختلف دول العالم.

كشف التحقيق من خلال وثائق وبيانات رسمية أن شركات اتصالات ووسائل تواصل اجتماعي تيسر للحكومات الحصول على بيانات المستخدمين، وتقييد محتواهم، عبر طلبات رسمية، ما يخالف المادة 17 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، ويشكل انتهاكًا لسياسات الخصوصية التي تكفلها تلك الشركات.

كما كشف التحقيق خطوات وشروط تسليم بيانات المستخدمين للحكومات، والنظم الإلكترونية لإتمام تلك العملية. وحلل عبر رسوم بيانية وخرائط تفاعلية، عدد الطلبات الحكومية لبيانات الأشخاص في جميع دول العالم، وعدد حسابات المستخدمين التي يتضمنها كل طلب، ونسبة استجابة شركات فيسبوك وتويتر وجوجل لها خلال عام 2018.

لقراءة تحقيق طلب رسمي عبر Cross media >> طلب رسمي

والشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، هي رابطة دولية للمنظمات الصحفية التي تُقدم التدريب وتبادل المعلومات بين الصحفيين الاستقصائيين، وتصدر دليلا يوميا للمحققين تنشر فيه أهم الفرص والأدوات، وأهم التحقيقات التي نشرت على مدار كل يوم في الدول العربية والعالم.

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