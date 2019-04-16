علاوات 200 مليون.. تفاصيل اجتماع "الوطنية للإعلام" لبحث مطالب العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا أمس، برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة لمناقشة سبل تمويل العلاوات المتجمدة والتي لم يتم تمويلها من وزارة المالية منذ عام 2016 وحتي الآن.

وحسب بيان، اليوم، استعرض الاجتماع الحلول المقترحة لتنفيذ آليات صرف العلاوات وجرى استعراضها كالتالي:

أولا: يتخطى صرف العلاوات المتجمدة 200 مليون جنيه وتدبر الهيئة صرفها على مراحل لعدم وجود تمويل لها وتؤكد أن ما تم إطلاقه من شائعات حول تمويل هذه العلاوات وصرفه في بنود أخرى هو غير صحيح علي الإطلاق حيث تم مخاطبة وزارة المالية لزيادة مخصصات الوطنية للإعلام إلى 250 مليون جنيه بزيادة 30 مليون حتي نتمكن من صرف العلاوات، وكان الرد بعدم القبول حتي لا نحمل ميزانية الدوله أعباء جديدة وتدبير صرفها من التمويل الذاتي للوطنية للاعلام

ثانيا: استعراض ما تم تدبيره لصرف علاوات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام وذلك من واقع مسئوليتها تجاه العاملين مثل علاوه 2013 التي تم ضمها وصرفها بالإضافة إلى صرف أشهر من علاوة 2016 وجزء من 2017.

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ثالثا: استعرضت أيضا الهيئة ماتم سداده للمعاشات علي مدار 4 سنوات لم تكن مسددة وهو مبلغ يفوق 250 مليون وأكثر أيضا ومن واقع مسئوليتها وكل هذا في فترات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام، وأنها مستمرة في مسيرة الإصلاح وحل الملفات الكثيرة والمتشعبة ومشاكل العاملين التي كان من أولى اهتماماتها استقرار وتوفير السيولة المالية لصرف المرتبات الشهرية بانتظام للعاملين.

رابعا: أكدت الوطنية للإعلام أنها فى سبيلها لإنهاء لائحة موحدة للقطاعات للمساواة مابين العاملين وتحقيق العدالة بينهم وتحسين أوضاعهم المالية لمواجهة الأعباء المعيشة.

وانتهى الاجتماع بتوجيه القطاع الاقتصادي بالسعي لتدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ووضع جدول زمني بالتتابع لصرف المتبقي من علاوة 2017 من التمويل الذاتي للوطنية للإعلام قبل السنة المالية الجديدة، على أن يتم ذلك من خلال محاولة تأجيل الصرف علي بعض البنود الخاصة بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام لحين الحصول على تمويل كل العلاوات من وزارة المالية واستمرار التواصل معها والمطالبة بتمويل كافة العلاوات للعاملين.

يذكر أن القطاع الاقتصادي دبر الأموال اللازمة بصرف المتبقي من علاوة 2016.

وناشدت الهيئة الوطنية للإعلام أبنائها التزام الهدوء وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي من شأنها إثارة البلبلة وتعطيل مسيرة العمل أو الآراء غير الملمة بالصورة، مؤكدة حرصها علي مصلحة أبنائها وبذل كل الجهد للحصول على حقوقهم.