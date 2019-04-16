اعتراضًا على مدنية الدولة.. حزب النور يرفض التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفض الحزب للتعديلات الدستورية بسبب النص على مدنية الدولة في التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن البعض روج لكلمة مدنية على أنها علمانية وهو ما يرفضه الحزب.

وقال خليل ، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية، الثلاثاء، إن حزب النور أول من "ركب سفينة الوطن ولم يغادرشاطئه"، وأن الحزب لا يحتكر رأيًا أو يرفضه، موجها الشكر للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وأعضاء اللجنة الشتريعية، لإخراج التعديلات الدستورية بالصورة القانونية التي تليق بوطن مثل مصر.

وأضاف خليل: "نرفض التعديلات الدستورية لسبب واحد فقط، وهو كلمة مدنية الدولة، وإذا كانت كلمة مدنية في التعديلات تعني أنها ضد الثيوقراطية والعسكرية البوليسية فنحن نوافق عليها ولكن إذا كان معناها علمانية فنحن نرفضها".

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وأضاف: "ديباجة الدستور نصت على أن الحكومة مدنية، ونطالب بالاستعاضة عنها بلفظ حديثة".

واختتم حديثه بآيات من القرآن الكريم: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وسترودن إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنت تعلمون".

من جانبه أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن كلمة مدنية تتنصر إلى لاءات ثلاث هى: أنها ليست دولة دينية أو علمانية أو بوليسية، ولكنها الدولة البعيدة كل البعد عن كل ذلك قائلا: أمل في أن تعدل رأيك خلال التصويت لأنني وعدت بأن كلمة مدنية ليس مقابلة للعلمانية.​