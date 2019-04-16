"ما تيجي تقعد مكاني".. عبدالعال يهاجم مقاطعي الحريري: سيبوه يتكلم بحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول مقترح التعديلات الدستورية، أزمة بين الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، والنائب عمرو أبواليزيد نائب بولاق؛ بسبب اعتراض الأخير وعدد من نواب الأغلبية على كلمة النائب هيثم الحريري عضو تكتل "٢٥-٣٠"، ومحاولته المقاطعة أثناء الحديث.

بدأت الأزمة، باعتراض نواب الأغلبية، على كلمة "الحريري"، التي بدأها برفض التعديلات الدستورية وأنه لن يتردد في الموافقة عليها إذا كانت في مصلحة مصر.

وثار النواب، ومن بينهم عمر أبواليزيد، على ما ذكره الحريري عن مصلحة مصر، محاولين مقاطعة "الحريري"، ما أدى إلى صمت الحريري، انتظارًا لهدوء القاعة، الأمر الذي دعا الدكتور علي عبدالعال، للتدخل، لإعادة الهدوء للقاعة، مطالبا نواب الأغلبية بالاستماع إلى جميع الآراء.

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ورغم التزام اغلب النواب بالهدوء، إلا أن استمرار النائب عمرو أبواليزيد، في المقاطعة، أدى إلى غضب رئيس المجلس، موجها حديثه لـ"أبواليزيد": "الدستور يسمح لأي نائب بالحديث بحرية داخل القاعة، طالما أنه لا يخرج عن آداب الحوار وقواعد الحديث المنصوص عليها باللائحة".

ومع استمرار حديث النائب عمرو أبواليزيد، ازداد غضب رئيس البرلمان، موجها حديثه لـ"أبواليزيد"، قائلا: "ما تيجي تقعد مكاني، تدير الجلسة أحسن".

وبعد هدوء القاعة، واصل الحريري، حديثه موجهًا الشكر للدكتور علي عبدالعال، على حمايته له لإلقاء كلمته.