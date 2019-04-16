لحماية محطة الضبعة النووية.. 15 معلومة عن قاعدة محمد نجيب العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراءات الاصطفاف وتفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، اليوم الثلاثاء، بعد تطويرها ورفع كفاءتها القتالية والفنية والتي تم تسليحها بأحدث الأسلحة والمعدات.

ويرصد الخليج 365 أبرز 16 معلومة عن قاعدة محمد نجيب، طبقًا لبيانات القوات المسلحة.

- افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 22 يوليو 2017 بحضور عدد من أمراء وملوك الدول العربية وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

- تحل القاعدة خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي جرى إنشاؤها عام 1993.

- مهمتها تأمين محطة الضبعة النووية وحقول البترول والحدود الغربية.

- تضم 1155 مبنى ومنشأة.

- تم تطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة بطول 72 كم.

- تضم أربع بوابات رئيسية وثمان بوابات داخلية للوحدات.

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- تضم فوجا لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة.

- تم إنشاء 72 ميدانا متكاملا شمل مجمع لميادين التدريب التخصصي.

- تشمل مجمع ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية.

- تضم مدينتين سكنيتين للضباط وضباط الصف.

- تم رفع كفاءة وتطوير 2 مبنى مجهز لإيواء الجنود بطاقة 1000 فرد.

- تضم قاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض تسع 1600 فرد.

- تضم مسجدًا يسع لأكثر من 2000 مصلى.

- تضم قرية رياضية وصالة رياضية مغطاة وملعب كرة قدم.

- تحتوي على 50 وحدة للطاقة الشمسية ومزرعة 379 فدانًا بالأشجار المثمرة وأخرى 1600 فدان للنباتات الموسمية.