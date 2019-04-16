أمين صندوق الصيادلة: إقبال كثيف بالانتخابات.. واستمرار غلق لجنة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة إن انتخابات النقابة تشهد إقبالا غير مسبوق للصيادلة حيث توافد عدد كبير من الصيادلة فى الساعات الاولى لفتح صناديق الاقتراع، وتستمر اللجان فى استقبال الصيادلة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وأضاف عبيد، في تصريحات للصحفيين، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، واللجنة العليا للانتخابات على تواصل دائم بكافة محافظات الجمهورية لتذليل العقبات التى تعوق العملية الانتخابية.

وأشار إلى استمرار غلق باب الانتخابات بمحافظة أسيوط، نتيجة انسحاب الموظفين من الاشراف على العملية الانتخابية.

​ودعا عبيد الصيادلة للنزول والمشاركة بالانتخابات قبل غلق الصناديق، واختيار ممثليهم بكل حرية للدفاع عن قضايا المهنة وتقديم خدمات للصيادلة.