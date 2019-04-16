النائب العام يحيل 10 متهمين بالسطو على محل "مصوغات الأهرام" للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين في واقعة السطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام لمحكمة الجنايات.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه نسب للمتهمين في القضية رقم 11062 لسنة 2019 اتهامات بالسرقة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

وكانت تحقيقات النيابة العام كشفت أن المتهمين خططوا للسطوا المسلح على المحل المصوغات بمنطقة حدائق الأهرام وأعدوا لذلك أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا لمسرح الواقعة مستقلين سيارة بدون لوحات معدنية واقتحموه.

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وأضافت النيابة أنهم أشهروا أسلحتهم النارية في مواجهة الأشخاص المتواجدين داخل المحل لبث الرعب في نفوسهم وتمكنوا مت سرغة مشغولات ومبالغ مالية اشتطاعوا إخفائها بسوهاج.

وحسب البيان فإنه تم ضبط المتهمين والأسلحة النارية والذخائر والمسروقات واعترفوا تفصيلا بارتكاب الواقعة والتي جاءت مطابقة لما أسفر عنه فحص كاميرات المراقبة.

وأرسلت القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.